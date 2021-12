Lugo, “Il Natale Ritrovato” nelle frazioni, al Parco dei Mulini, a Bizzuno e San Potito

Dopo l’accensione dell’albero e delle luminarie in centro, “Il Natale Ritrovato” prosegue nel fine settimana a Lugo Ovest e nelle frazioni.

Sabato 11 dicembre alle 17 verranno accese le luminarie al Parco dei Mulini. Il ritrovo è alle 16 presso la sede della Consulta Lugo Ovest in via Ceroni 12; prima dell’accensione si terrà la premiazione della classe vincitrice del concorso di disegno “Natale al parco”. Il momento dell’accensione sarà accompagnato dalle musiche dei ragazzi delle scuole medie accompagnati dai loro professori. Ristoro per tutti e mercatino di creazioni natalizie realizzate dai ragazzi dell’Associazione Genitori Siamo Qui.

Sempre sabato 11 dicembre a Bizzuno alle ore 11 verrà inaugurato il Mercatino di Natale e della solidarietà e alle 18 ci sarà l’accensione dell’albero di Natale.

Domenica 12 dicembre Concerto di Natale nella parrocchia di San Potito alle 18.30, alle 20 cena degli auguri.

A Lugo proseguono i mercatini di Natale – sabato 11 dicembre sotto le logge del Pavaglione dalle 9 alle 20 – e la Fiera di Natale domenica 12 in centro storico; aperta anche la pista di pattinaggio in piazza Mazzini (Pavaglione).