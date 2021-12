Massa Lombarda: si chiama “Il cuore dei massesi” il nuovo mezzo di Auser al servizio di chi ne ha bisogno

Auser Massa Lombarda può contare, da oggi, su cinque mezzi per gli accompagnamenti e la consegna di farmaci a chi ne ha bisogno. Il nuovo arrivato è un Doblò rosso fuoco, – che immediatamente è stato soprannominato “Il cuore dei massesi” – attrezzato per il trasporto di carrozzine e acquistato dall’associazione grazie alle donazioni di sponsor privati.

Si è dunque concluso col botto un anno speso all’insegna della collaborazione per il bene comune. I volontari, infatti, hanno collaborato per tutto il 2021 con diverse associazioni locali, prima tra tutte il Gruppo Alpini Massa Lombarda, per garantire tantissimi servizi pubblici, dalla vigilanza davanti alle scuole al supporto per la sorveglianza museale, dai presidi ai mercati settimanali ai servizi di accompagnamento degli ultraottantenni presso i centri vaccinali.

“Questo veicolo eleverà la qualità della vita dei cittadini di Massa Lombarda – ha affermato il sindaco Daniele Bassi – consentendo di svolgere attività importanti e delicate come il trasporto dei nostri anziani che ne hanno bisogno. E al tempo stesso ci consente ancora una volta di guardare oltre l’attuale emergenza Covid-19, perché Il cuore dei massesi è utile oggi e lo sarà, ancor di più, una volta superata l’emergenza sanitaria, restando al servizio della comunità”. Il sindaco ha quindi espresso a nome proprio e di tutta la Giunta il ringraziamento per il grande contributo che Auser fornisce ai cittadini e alla loro domanda di servizi.

Per il nuovo Doblò, Auser Massa Lombarda ringrazia Renato Luisa e Lelli Pierina, la Cooperativa Facchini di Massa Lombarda, Reima materiali edili di Angelo Milanesi e C., GMC lavorazione lamiere e verniciatura, Silver lavori edili imbiancatura e spurgo, Carrozzeria Color di Matulli Gabriele, Bob viaggi, GR elettronica, Balila officina Fiat Ferramenta di Negrini Athos e Giuseppe, Banca di Credit Cooperativo, Stargas Caldaie Imola, Associazione E Parghér, Ristorante Da Marino Poggio Pollino.