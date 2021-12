Dopo le piogge di ieri, torna il sereno sulla provincia di Ravenna oggi, sabato 11 dicembre, ma le temperature restano di pochi gradi sopra allo zero. Questo il dettaglio delle previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna: al mattino sulla costa tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio sulla costa cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno; dalla sera sulla costa sereno, sui rilievi sereno con gelate diffuse.

Temperature minime del mattino comprese tra -1° sui rilievi e 2° sulla costa

Temperature massime pomeridiane comprese tra 3° sui rilievi e 7° sulla costa.

Velocità massima del vento compresa tra 34 (sui rilievi) e 45 km/h (sulla costa).

Mare mosso; dalla sera mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.