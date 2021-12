L’Assemblea del CSA Spartaco è soddisfatta del risultato della manifestazione di domenica 12 dicembre, ai Giardini Speyer a Ravenna. “Un segnale importante dal territorio ma anche da fuori. Infatti, sono tantissime le realtà regionali ed extraregionali che stanno solidarizzando per la causa”, affermano.

“La questione ormai è divenuta di dominio pubblico e la politica locale non può più ignorarlo”, aggiungono i membri dell’Assemblea, che proseguono: “dopo diverse richieste senza alcuna risposta, abbiamo ricevuto la disponibilità dell’assessorato alle politiche giovanili di incontrarci nuovamente e magari questa volta ci prenderanno meno in giro. Quello che chiediamo è che si rinnovi la concessione per la gestione dello spazio e parallelamente si avviino i lavori di miglioria del fabbricato. Solo questi possono essere i requisiti per dimostrare la volontà politica di non voler chiudere lo Spartaco.”

Inoltre, per l’Assemblea del centro sociale urge anche definire l’apertura di un tavolo per discutere di spazi sociali in città, sempre meno presenti e sempre più penalizzati. Un tema questo centrale e su cui l’Assemblea di Spartaco insieme ad altri collettivi torneranno ad incalzare l’amministrazione comunale.

Per aderire all’appello Spartaco R-Esiste potete scrivere a: csaspartacoresiste@gmail.com.

Hanno aderito alla mobilitazione Spartaco R-Esiste: Ortisti di Strada, Frutteto Sociale Ravenna, Potere al Popolo Ravenna, Ravenna in Comune, Ravenna Hardcore, Agripunk Onlus, Krav Boca, Turn Against, Capolinea CSA Faenza, PRIDE OFF, Non una di Meno Rimini, Non una di Meno Ravenna, Fridays for Future Ravenna, Cannibali e Re, Cronache Ribelli, Contrasto HC, Le Luride diggei//Trash crew, Mujeres Libres Bologna, Deeper – Laboratori di Vita, Rumagna Sgroza Records, Cobas Ravenna, Ipazia liberedonne, Spazio Libertario “Sole Baleno” Cesena, Equal Rights Forlì, Vascello Vegano, Piccoli Fuochi Vagabondi, Osservatorio Antifascista della Romagna, Stefani Pedretti, Francesca Morello, Bruno Dorella, Pippo Tadolini, Roberta Capucci, Giacomo Cottinelli, Nicola Baldazzi, Elena Ajmar, Sandra D’Amato, Nicola Lomurno, Bacco Artolini, Raffaella Sutter, Filippo Torsani.

Potere al Popolo Ravenna, tra gli aderenti all’appello e al presidio di ieri, afferma: “il Comune di Ravenna con un atto unilaterale ha deciso che chiuderà l’esperienza ventennale del CSA Spartaco, l’unica realtà autogestita che sopravvive sul nostro territorio. Lo fa con un atto puramente amministrativo e solo successivamente allo sgombero del centro avrà un confronto con i referenti del CSA. Questo è l’atteggiamento della nostra amministrazione: scappare e non confrontarsi con nessuno”.

“Niente di nuovo – proseguono -. E’ già successo anche a noi quando come Comitato di intervento per l’autogestione dell’ex Ostello Dante abbiamo chiesto un incontro al Sindaco e agli assessori, non più tardi di un mese fa. E’ una scelta politica chiara e netta: nella loro idea di città non sono contemplate voci ed esperienze autogestite dal basso, un nuovo modo di provare a dare risposte a esigenze dei territori e dei soggetti sociali. Lo abbiamo denunciato più volte nelle nostre analisi politiche. Il mercato è l’unico riferimento che il Comune ha: massificazione e mercificazione solo nei luoghi commerciali come unica scelta”.

“C’è bisogno di risposte e di azioni nuove sia in campo culturale, come quelle rappresentate da Spartaco, che, soprattutto, in campo sociale – concludono -. Ai tagli al welfare e ai servizi, alle nuove e vecchie povertà, alla precarizzazione del lavoro e alle emergenze abitative occorrono risposte spesso immediate, che chi ci governa non dà. Oggi difendiamo strenuamente il CSA Spartaco, ma è arrivata l’ora che questa città, attraverso i/le singol* cittadin*, i movimenti, le associazioni, i collettivi e i partiti che si sono trovati oggi ai giardini Speyer, veda un fronte comune e compatto per avviare una lotta per avere e creare spazi sociali alternativi”.