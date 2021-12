È morto Giannalberto Bendazzi, ravennate, grande studioso di cinema d’animazione

Martedì 14 dicembre è morto Giannalberto Bendazzi, tra i più importanti studiosi di cinema d’animazione a livello mondiale. Ne ha dato notizia sui social il suo collaboratore Eric Rittatore. La notizia è stata rilanciata dal sito Fumettologica.

Giannalberto Bendazzi era nato a Ravenna il 17 luglio 1946. Giornalista e critico cinematografico, al cinema d’animazione ha dedicato in carriera numerosi saggi, a partire da Bruno Bozzetto – Animazione Primo amore del 1972. Ha insegnato cinema in diverse università, in particolare all’Università Statale di Milano, dove tra il 2002 e il 2009 è stato titolare della prima cattedra in Italia di Storia del cinema d’animazione.

Tra le opere più importanti bisogna ricordare Alexeieff, itinerario di un maestro (2001), dedicato al pioniere dell’animatore inventore dello schermo a spilli, Cartoons – Cento anni di cinema d’animazione (Marsilio, 1988 e 1992) e il più recente Animazione, una storia globale (UTET, 2007), opera monumentale che ripercorre in due tomi la storia del cinema d’animazione in tutto il mondo.

Bendazzi è legato alla scoperta di Quirino Cristiani, animatore argentino ma italiano di nascita, autore del primo lungometraggio animato al mondo, El Apostol, 20 anni prima di Biancaneve e i sette nani. Alla sua storia lo studioso dedicò il saggio L’uomo che anticipò Disney, uscito nel 2007.