Ponte Nuovo. Impatta con la macchina contro auto parcheggiata, 50enne ravennate finisce a testa in giù: trasportato al Bufalini di Cesena

Nel pomeriggio del 15 dicembre, alle 17 circa, all’incrocio tra via del Giuggiolo e via 56 Martiri a Ponte Nuovo s’è verificato un incidente stradale. Da una prima ricostruzione sembra che un 50enne ravennate abbia impattato con la propria vettura contro una macchina parcheggiata lungo la strada.

L’urto sarebbe stato talmente forte da causare il cappottamento della vettura in mezzo alla via che l’uomo stava percorrendo in direzione Madonna dell’Albero.

Sul luogo del sinistro, oltre alla Polizia locale per i primi rilevamenti, sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica oltre ai Vigili del Fuoco. L’intervento di questi ultimi s’è reso necessario per estrarre l’uomo dal mezzo ribaltato. Il 50enne, sempre in stato cosciente, è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità.