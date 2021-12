Slai Cobas partecipa allo sciopero del 16 dicembre, ma sulla propria piattaforma

Lo Slai Cobas per il sindacato di classe aderisce e partecipa allo sciopero del 16 dicembre, che non considera però uno sciopero generale “perché non possono partecipare i lavoratori della scuola, della sanità, dei trasporti e di altre categorie per decisione “politica” della solita Commissione di garanzia e invece proprio a quell’obiettivo dobbiamo arrivare!”.

Lo fa, non sulla piattaforma di CGIL-UIL, ma sulla propria piattaforma: “la forza, le ragioni dei lavoratori si possono affermare solo nel distacco, nell’autonomia dai confederali che fino ad oggi hanno appoggiato Draghi e si preparano a firmare il neocorporativo “Patto per l’Italia”, commentano, aggiungendo: “Questo sciopero è un’assoluta necessità per contrastare la politica del governo: ai padroni tutto ai lavoratori niente!”.

PIATTAFORMA, ORGANIZZAZIONE, AUTONOMIA

Questo il comunicato di Slai Cobas:

La divisione di classe è evidente, rivendicata da padroni e governo. Una disuguaglianza aperta e ogni giorno perseguita, inaccettabile tanto più in una situazione in cui nessuno nasconde che i capitalisti, soprattutto le grandi aziende, sono impegnati in una ripresa alla grande dei profitti e governo/Ue parlano soddisfatti, per loro e la loro classe borghese, di fiumi di miliardi che arrivano, per cui devono quasi “inventarsi” come utilizzarli.

L’elenco del peggioramento a tutti i livelli della condizione dei lavoratori, delle masse popolari, è su tutti i fronti: i salari dei lavoratori sono diminuiti in 30 anni del 2,9%, l’Italia in questo, ma non solo in questo, si colloca all’ultimo posto tra 23 paesi censiti dall’Ocse a livello mondiale; migliaia di posti di lavoro si stanno perdendo, e nulla succede alle aziende, che non chiudono affatto per crisi, ma per andare a fare più profitti altrove; lì dove restano, via via stanno facendo un cambio, via operai a tempo indeterminato, sostituiti da lavoratori precari, con contratti di Agenzie a tempo determinato; per migliaia di operai e operaie ormai il salario è diventato la miseria della cassintegrazione che col covid è ridotto a quasi il 50%.

Le bollette stanno rincarando del 30/50% e non basterà certo il contentino che pensa di varare il governo per recuperare il pesante taglio ai già miseri redditi delle famiglie proletarie, impoveriti dal carovita; poi è arrivata anche l’oscena misura per cui le tasse per i lavoratori, le masse popolari, restano quelle di prima, che tagliano quasi un terzo del salario, mentre invece vengono abbassate, in vari modi, ai padroni e ai grandi ricchi.

Sempre più il livello di mancanza o perdita di lavoro, come il livello di discriminazione salariale, di diritti per le donne, rende insopportabili odiose le ipocrite dichiarazioni di ministri/e, parlamentari, come i reportage giornalistici sull’occupazione femminile, quando anche su questo “conquistiamo” record europei, e il ritorno in famiglia, alle dipendenze dell’uomo per le donne vuol dire più oppressione e spesso anche uccisioni; invece che internalizzazione dei servizi pubblici essenziali dove lavorano a pochissime ore e molto sfruttamento soprattutto lavoratrici, il governo ha “imposto” anche qui la legge del “mercato, cioè dei padroni, quindi tutti i servizi comunali devono essere privatizzati; così come il governo ha deciso il via libera agli appalti al massimo ribasso, al subappalto selvaggio, con tutto quello che significa soprattutto per i tagli alla sicurezza dei lavoratori (e non è un caso che i morti/assassinii sul lavoro avvengono ora soprattutto nei cantieri edili).

Gli immigrati che lavorano devono ancora lottare per avere un documento, accesso alla sanità, un contratto; ed è veramente osceno come neanche con i soldi del Pnrr si affrontino i gravissimi problemi della sanità, con la pandemia che nuovamente avanza, lo stato delle scuole, lo stato dei trasporti, mentre fiumi di soldi vengono spesi sul fronte militare, delle missioni all’estero, dei preparativi di guerre.

Ma l’elenco è ancora lungo. Chiaramente non si tratta affatto di miopia del governo – come dice qualche giornalista anche di sinistra – ma di inevitabili politiche di governi espressione della classe borghese e Draghi in questo per ora è il migliore e il più esplicito rappresentante dei capitalisti, dei banchieri.

In questa situazione Cgil, Uil sono stati “costretti” a proclamare lo sciopero generale e a denunciare il metodo di Draghi che prima decide e poi li convoca.

Lo sciopero generale è sicuramente necessario. Però non si può risolvere – come è molto probabile – con una chiamata di Draghi ai sindacati confederali ai Tavoli, ma con risultati per i lavoratori, per le masse popolari, per i giovani, le donne che frenino la sostanza dell’attacco e aiutino rapporti di forza generali più favorevoli per i lavoratori.

Per questo abbiamo scritto che avremmo aderito e partecipato a questo sciopero, ma “con l’obiettivo di sviluppare critica alle direzioni sindacali, alle loro linee e prassi, e per costruire un distacco tra operai e sindacalismo confederale, organizzando, là dove siamo presenti e riusciamo ad arrivare, nuclei classisti e combattivi dello Slai Cobas sc e/o collettivi di fabbrica, tipo Gkn”.

Per questo questione centrale è per cosa si sciopera – perché questo pone i tempi della lotta che non può che essere prolungata, e l’intensità della lotta. Su questo riprendiamo la piattaforma e gli obiettivi attuali indicati dallo Slai cobas per il sindacato di classe: