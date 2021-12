Furti in abitazione, precisazioni del sindaco di Cotignola sulle forze messe in campo per garantire la sicurezza

“Ho deciso di pubblicare questo post dopo alcuni giorni di riflessione. Giorni in cui ho letto e sentito di tutto sull’argomento dei ‘furti in abitazione’, anche molte inesattezza ma sulle quali non ho voluto replicare per non alimentare ulteriori polemiche.

Oggi però ho scelto di rappresentare qui la mia posizione e quella dell’amministrazione comunale senza l’intermediazione di altri, in modo che possa essere, non certo condivisa, ma almeno conosciuta da tutti in modo trasparente e diretto”. Così dichiara Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola, in un post pubblicato su Facebook diverse ore fa.

“Primo. Da tempo sono preoccupato dell’aumento di furti che ha coinvolto Cotignola, tant’è che già da inizio novembre avevo avuto periodiche interlocuzioni con i nostri carabinieri per tenere monitorata la situazione ed essere costantemente aggiornato sulla sua evoluzione. La mia preoccupazione – spiega Piovaccari – risale a molto prima che si verificasse la concentrazione di episodi avvenuta nella seconda parte di novembre e all’inizio di dicembre. Secondo. So benissimo quale ansia e paura possa generare il ripetersi di questi episodi criminosi; non è certo una questione economica o semplicemente legata all’entità dei danni che si subiscono, ma è soprattutto la violazione degli spazi privati che ferisce e sconforta. Terzo. Sono consapevole che le mere statistiche sul numero dei furti o tentati furti non sono rappresentative del vero disagio che vive la popolazione. Fatte queste necessarie premesse, provo ad entrare nel merito di una questione estremamente complessa che investe diverse responsabilità che sono in capo a più istituzioni.”

“È importante precisare che la sicurezza pubblica, furti nelle abitazioni compresi, sono materia di esclusiva competenza dello Stato, sulla base di leggi ben precise. Lo Stato assolve questo compito attraverso l’impiego delle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza). In altri termini il Sindaco non ha nessun potere sulle forze dell’Ordine che, localmente, fanno riferimento alle direttive delle Prefetture. Naturalmente capisco benissimo che i cittadini si rivolgano all’Istituzione a loro più prossima (Comune) per queste problematiche, è normale e giusto che sia così, tuttavia credo sia bene almeno sapere che le amministrazioni locali non hanno diretta competenza su questi temi. Questo naturalmente – prosegue il sindaco – non significa che non possiamo e non dobbiamo fare anche noi la nostra parte, ma naturalmente lo facciamo con i mezzi che la legge ci mette a disposizione. Provo in sintesi a rappresentare quali sono queste azioni che abbiamo messo in campo: