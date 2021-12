Illuminazione cittadina. La Giunta di Faenza approva lavori di manutenzione straordinaria per 80 mila euro

L’amministrazione manfreda ha recentemente approvato la delibera per il via libera al progetto per lavori di manutenzione di una parte dell’impianto di illuminazione della città. Si interverrà nelle tubature sotto alla sede stradale all’interno delle quali corrono i cavi di alimentazione e sui pali di sostegno.

Nel caso specifico, in via Ravegnana e in via Mameli verranno rifatte le condutture. Così, se in via Ravegnana si è deciso realizzare un nuovo cavidotto interrato lungo il marciapiede, soluzione decisa per non dover intervenire sulla sede stradale recentemente asfaltata, in via Mameli il nuovo cavidotto correrà invece sotto alla pista ciclabile.

L’intervento contempla inoltre la sostituzione di due pali dell’illuminazione in via Malpighi che risultano essere stati danneggiati a causa di incidenti stradali e una manutenzione straordinaria di quelli su entrambi i lati del cavalcavia ferroviario.

Infine, il progetto prevede la sostituzione di altri 28 pali della città danneggiati. Il costo dell’intervento è di 80mila euro.