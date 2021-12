Seconda giornata di cerimonie per ricordare la Liberazione di Faenza, avvenuta il 17 dicembre 1944. Questa mattina, sabato 18 dicembre, alle 10, dal Ponte delle Grazie, ha preso il via il corteo della Fanfara dei carabinieri della Scuola sottufficiali di Firenze. Il percorso si è snodato lungo corso Saffi, via Dogana, piazza XI Febbraio, via Marco da Faenza, corso Saffi e piazza della Libertà.

Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale sono seguiti gli interventi istituzionali. Ultimo momento delle celebrazioni in via Cavour, dove è stata depositata una corona in memoria dei soldati Sikh caduti per la liberazione di Faenza.

“E’ una data importante quella di oggi – ha sottolineato il sindaco Massimo Isola questa mattina – che nel 1944 purtroppo non riuscì ad essere vissuta come tale: a differenza di altre città Faenza quel giorno non ebbe la forza per sorridere perché Faenza era ferita, stremata e lacerata. Festeggiarono il 25 aprile sulle note del Jazz in Piazza Maggiore a Bologna, ma quel giorno era un giorno ancora di lutto e di ferite. Noi oggi siamo qui a ricordare quello che successe dopo 10 giorni di tragedia, perché dal 3 al 15 dicembre Faenza fu devastata dalla guerra”

Foto e video di Gianni Zampaglione