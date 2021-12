La curva del Ravenna FC in lutto per la morte di Federico Farolfi, storico supporter della squadra ravennate

Si è spento improvvisamente nella sua casa ravennate Federico Farolfi, storica figura dei supporters locali del Ravenna FC. Aveva 51 anni ed era da tempo malato, ma nulla faceva supporre una sua fine imminente.

Ne da notizia il Corriere Romagna edizione Ravenna, in edicola questa mattina. Farolfi, che lascia un figlio piccolo, era titolare del “Supporter fan shop” di via di Roma, un negozio di articoli sportivi e merchandising che da sempre privilegiava le magliette e i gadget del Ravenna, a testimonianza del grande amore del suo titolare per la squadra locale.

In tantissimi, sul suo profilo fb lo hanno salutato e ricordato con affetto.

La data dei funerali sarà stabilita nei prossimi giorni.