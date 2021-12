Morto Pietro “Pirì” Crementi, tra i fondatori e storico direttore di gara della 100 km del Passatore

Nel primo pomeriggio di domenica 19 dicembre s’è spento all’ospedale di Faenza il Commendatore Pietro “Pirì” Crementi, storico direttore di gara della Cento. A darne notizia la moglie Tatiana Khitrova, segretaria della Firenze-Faenza.

Tra i membri fondatori della 100 km del Passatore, “Pirì” è stato per circa mezzo secolo l’anima e il cuore della Faenza-Firenze, amministrandola e guidandola con fortissima passione, dedizione e competenza.

Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti da Crementi in vita ricordiamo i titoli di cavaliere e di commendatore della Repubblica, conseguiti rispettivamente nel 2000 e nel 2008, nonché i premi “Una vita per lo sport” e “Alla carriera”, oltre alla distinzione onorifica di “Faentino sotto la Torre” nel 2012.

“Pirì” nacque a Faenza il 19 settembre del 1931, risiedendo per molti anni nel “Forno vecchio”, un cortile abitato da diverse famiglie nel Borgo Durbecco. Crementi trascorse l’infanzia nel circolo parrocchiale di Sant’Antonino, dovendo affrontare gli anni atroci della guerra. Crescendo, il giovane “Pirì” si cimentò come garzone presso diverse botteghe, sino a divenire operaio in una carrozzeria prima di essere assunto alla raffineria Anic di Ravenna. Qui, Crementi, ricoprì anche ruoli sindacali nel rispettivo consiglio di fabbrica sino al pensionamento. Appassionato di sport sin dalla tenera età, “Pirì” assunse diversi incarichi tecnici e dirigenziali nell’associazionismo sportivo faentino e, nel 1973, ideò la 100 km del Passatore assieme ad Alteo Dolcini e Francesco Calderoni, soci dell’omonima Società.

“La biografia di Pietro Crementi – dice il sindaco, Massimo Isola – ricalca parti importanti della storia della nostra città. Pirì, come era conosciuto da tutti, ha vissuto questi 90 anni da protagonista, spendendosi sempre in prima persona e raccontando una bella pagina di storia faentina. È stato un uomo impegnato nel mondo dello sport, della politica, in quello della cultura e dell’associazionismo, spaziando in tanti campi della vita cittadina e per questo, nel 2012, Faenza lo nominò ‘Faentino Sotto la torre’. Enorme l’impegno profuso per il Passatore e per la sua Faenza, contribuendo alla sua crescita comunitaria. La 100 Km del Passatore è stato difatti un po’ il simbolo del suo impegno nella sua esistenza. Ho vissuto con lui questi anni difficili di pandemia e anche in questa fase, così complicata, è sempre stato molto lucido e propositivo. Con Pirì ci sentivamo con una certa regolarità e confrontarsi con lui è sempre stato molto appassionante. Amava raccontare episodi della sua vita dietro ai quali si potevano poi leggere pagine della storia della nostra società cittadina. Con la scomparsa di Pirì se ne va un grande faentino e rimarrà nella memoria di tanti ai quali ha insegnato facendo un po’ da padre. Il mio pensiero va ora alla moglie Tatiana, la compagna di una vita e il suo alter ego nella vita come nella sua attività”.

A breve l’Asd 100 km del Passatore comunicherà la data e il luogo del funerale.