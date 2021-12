Convocato per mercoledì 22 dicembre il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

È convocato per mercoledì 22 dicembre alle 20.30 il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il Consiglio si terrà in presenza nel Salone estense della Rocca di Lugo, ma sarà ancora a porte chiuse. Tra i punti all’ordine del giorno, l’adesione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per l’orientamento sessuale e l’identità di genere, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall’Unione, la presentazione della nota di aggiornamento del Dup 2022-2024 e la presentazione del bilancio di previsione 2022-2024.

L’elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni – Governo del territorio – Consiglio. Il Consiglio è pubblico e potrà essere seguito in streaming seguendo le istruzioni disponibili sul sito www.labassaromagna.it.