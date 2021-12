Figure alte fino a tre metri nel presepe in metallo in piazzetta Gandhi a Ravenna

Il presepe artistico in metallo realizzato per il quinto anno consecutivo dalla Compagnia portuale e dal Circolo portuali in compartecipazione e collaborazione con il Comune di Ravenna è stato inaugurato oggi pomeriggio, 20 dicembre, in piazzetta Gandhi, nella cornice di porta Adriana, adiacente via Cavour. Erano presenti il sindaco Michele de Pascale, il presidente del Circolo portuali Luigi Spadaro, il direttore della Cooperativa portuale Denis Di Martino e per la Compagnia portuale Gianmarco Buzzi e Luca Grilli.

Il sindaco Michele de Pascale ha ringraziato tutte le realtà promotrici dell’iniziativa, “con la quale, insieme a tante altre, il mondo portuale dimostra ancora una volta di essere pienamente integrato nella vita sociale della nostra comunità e di contribuire ad arricchirla sempre di più”.

L’opera si compone di sette figure in lamiera rappresentanti la natività di cui la più alta raggiunge i 3 metri mentre il punto più alto del presepe supera i 4 metri; è stata realizzata dagli operatori dell’officina Mariport, di proprietà della Compagnia portuale, coordinati da Enrico Bartolotti, figlio e nipote d’arte.

Il presepe sarà visitabile fino all’8 gennaio e visibile anche di notte grazie ad una suggestiva illuminazione.