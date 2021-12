Giovedì 23 e venerdì 24 dicembre bus gratuiti a Ravenna

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Start Romagna, ha disposto due giornate di gratuità del servizio di trasporto pubblico in vista del Natale. L’iniziativa è prevista per giovedì 23 dicembre e venerdì 24. Palazzo Merlato ricorda che la capienza a bordo dei bus, in base alle disposizioni ministeriali, è dell’80 per cento di quella normalmente prevista e che i mezzi vengono costantemente sanificati. L’accesso a bordo è consentito solo con Green Pass (semplice). La gratuità è prevista sulle linee urbane, sulle linee del litorale e su alcune linee del forese del comune di Ravenna.

Linee urbane e del litorale di Ravenna:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 30 – 70 – 75 – 80 – 90

Linee del forese:

– 145 Ravenna / via Canalazzo / S. Antonio (svolta da CoerBus)

– 150 Ravenna / S. Michele / Piangipane / Santerno (svolta da CoerBus)

– 158 Ravenna / Villanova / S. Marco (svolta da Start Romagna e CoerBus)

Sul sito di Start Romagna alla pagina https://infobus.startromagna.it/ e attraverso l’applicazione Moovit è possibile consultare gli orari in tempo reale dei mezzi in servizio.