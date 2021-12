Nella tarda serata del 21 dicembre la motrice di un treno merci è deragliata all’altezza di via Baiona a Ravenna, per cause non ancora chiarite dalla Polfer. Il convoglio viaggiava su una linea ferroviaria commerciale e i vagoni stavano trasferendo merci.

Si sono resi necessari gli interventi della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale di Ravenna per le operazioni di rimozione del convoglio deragliato dai binari. Fortunatamente non si registrano feriti.