Faceva lavorare 22 facchini ufficialmente in cassa integrazione covid: scoperta e sanzionata una società faentina 

Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo amministrativo una società faentina che ha richiesto e ottenuto i fondi della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e dell’assegno “Covid-19” erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), con riguardo a numerosi lavoratori impiegati come trasportatori e facchini.

Gli approfondimenti investigativi svolti dai finanzieri della Compagnia di Faenza, anche mediante l’analisi di alcuni file rinvenuti ed estrapolati dai computer aziendali, hanno quindi permesso di individuare della documentazione extracontabile attestante la presenza lavorativa per 388 ore di 22 dipendenti, mentre ufficialmente questi venivano dichiarati assenti perché in cassa integrazione. Concluse le attività ispettive, l’amministratore della società è stato sanzionato e le condotte illecite sono state segnalate all’ufficio dell’INPS, per il recupero delle somme indebitamente percepite dall’impresa.

L’attività svolta dalla Compagnia si inquadra nella costante azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni illeciti connessi alla fase di emergenza sanitaria, tesi a verificare che nessuno possa approfittare illecitamente delle misure straordinarie di finanza pubblica previste a sostegno delle imprese e delle famiglie.