Assemblea regionale approva il Prit 2025. Obiettivo del 50% di viaggiatori su ferro. Porto di Ravenna principale nodo logistico della regione

L’Assemblea regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato oggi il Prit 2025. Dopo la discussione generale effettuata nella giornata di ieri, l’Assemblea legislativa oggi si è concentrata sull’esame dei numerosi emendamenti e Ordini del giorno presentati sul Piano Regionale Integrato dei Trasporti che è stato approvato col voto favorevole di Pd e Lista Bonaccini; astenuti ER Coraggiosa e Lega; voto contrario, infine, di Fratelli d’Italia, Europa Verde, M5s, Forza Italia, Rete Civica e Gibertoni (Misto). In definitiva, al momento del voto si sono spaccati sia la maggioranza che la minoranza.

Toni accesi nelle dichiarazioni di voto: Silvia Zamboni (Europa Verde) ha ribadito la sua contrarietà al Prit, mentre ha annunciato voto favorevole al documento collegato sulla mobilità sostenibile. Per Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) “è chiaro che sui trasporti la maggioranza è in crisi. Onore ai Verdi che non si rifugiano in una sterile astensione, ma la spaccatura nella maggioranza è più che evidente”. Per la capogruppo Marcella Zappaterra (Pd) le cronache che hanno riportato il dibattito sul Prit sono quanto mai parziali. “È vero che c’è un confronto civile e pacato nella maggioranza, ma noi abbiamo la capacità e volontà di fare sintesi, mentre sono evidentissime le divisioni nel centrodestra”. Per Zappaterra con il voto odierno sul Piano dei Trasporti si chiude “un percorso di grande rilievo con la conferma di infrastrutture di peculiare importanza da tempo richieste dai cittadini dell’Emilia-Romagna, mentre con il documento collegato sulla mobilità sostenibile facciamo un importante passo in avanti verso la mobilità del futuro”.

Matteo Rancan (Lega) chiarisce che il Prit è “un documento mediocre, in quanto limita la mobilità privata e lascia inalterati i collegamenti con le zone periferiche come la montagna”. Rivendicando come interventi di merito tutte le proposte avanzate dalla Lega, il capogruppo critica “l’assenza della maggioranza che si presenta unita solo e unicamente quando ci sono le elezioni”. Per Rancan, comunque, deve essere chiaro che “le proposte della Lega non sono contro la realizzazione delle opere infrastrutturali, che, al contrario, auspichiamo e vorremmo in misura maggiore ed è per questo che sul Prit ci asterremo”.

Molto vivace la dichiarazione di voto di Forza Italia. La capogruppo Valentina Castaldini rifiuta la lettura di “un centrodestra contrario alle opere infrastrutturali, perché la responsabilità è chiara e va cercata fra i banchi della Giunta e della maggioranza e ciò porta a chiedersi seriamente che senso politico vi sia nel proporre e discutere un documento che il centrosinistra ha blindato rendendolo completamente inemendabile”. Contraria al Prit anche Silvia Piccinini (M5S) la quale però sottolinea la differenza nelle posizioni politiche rispetto al centrodestra. “Il Prit, specifica Piccinini, è un documento tutto da riscrivere e che richiedeva un coraggio che evidentemente non c’è stato, oltre a contenere opere che assolutamente non condividiamo. Il centrodestra è contrario al Prit perché vorrebbe una maggiore cementificazione, mentre noi vorremmo una maggiore sostenibilità, che non può essere garantita solo dal documento sulla mobilità sostenibile”.

Trasporti e mobilità. Approvati il Piano regionale integrato dei trasporti 2025 e il Programma 2022-2025 della mobilità sostenibile