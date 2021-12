Fusignano: premiati i vincitori di “Addobbiamo il Natale”

Si è conclusa la 19^ edizione del concorso “Addobbiamo il Natale”, promosso dalla Pro loco di Fusignano con il patrocinio del Comune. I concorrenti hanno abbellito interni ed esterni con decorazioni e presepi originali e suggestivi, partecipando a entrambe le categorie definite, “Presepi” e “Addobbi”.

Tre i vincitori, tutti a pari merito, nella categoria Presepi: Costantino Cipolletta per il tradizionale presepe napoletano allestito in via Dieci Aprile 17; Sante Biagetti per lo spettacolare presepe realizzato nel fastoso giardino di via del Bosco 4A; Alex Barboni per il suggestivo e originale presepe allestito in via Severoli 14.

Il premio speciale “Renzo Marangoni e Renzo Balducci” è stato assegnato a Giulio de Marco per il presepe situato in via Maiano 45/1, che incanta per la sua ricchezza di particolari.

Anche la categoria Addobbi conta tre vincitori: Denis Rambelli per il suggestivo allestimento di via Lama 15, ricco di dettagli e particolari; Sara e Sofia Guerra per gli addobbi curati in ogni particolare allestiti a casa della nonna in via Alighieri 28; Monia Giannini che crea un suggestivo paesaggio natalizio nella vetrina di “Armonia” in via Garibaldi 60A.

Una speciale menzione viene attribuita a Villa Rosa Ricci che ha realizzato un festoso albero di Natale in via Santa Barbara e tantissime decorazioni coinvolgendo gli ospiti della struttura.

Tutte le foto del concorso sono visibili nella pagina Facebook “Eventi Comune di Fusignano”.