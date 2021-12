Il Natale Ritrovato a Lugo e nelle frazioni, gli appuntamenti dei prossimi giorni

Da Voltana a Bizzuno passando per la Giornata dello Sport nel giorno di Santo Stefano. Il Natale Ritrovato, il cartellone di appuntamenti natalizi del Comune di Lugo, prosegue anche in questi giorni.

Il giorno della vigilia, il 24 dicembre, Babbo Natale porta i doni a casa di tutti i bambini della frazione di Voltana. Babbo Natale inizierà a distribuire dalle ore 19, suonerà alla porta ma rimarrà rigorosamente fuori con la mascherina e l’igienizzante per rispettare le regole di prevenzione del contagio.

Il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. torna l’appuntamento con la Giornata dello Sport al Palazzetto di via Sabin. Sempre il 26 dicembre, alle 20.15, nella chiesa di Bizzuno si terrà il concerto della Corale di Fusignano.

Lunedì 27 dicembre, presso la Biblioteca Trisi, la sezione ragazzi organizza letture per bimbi da 2 anni in poi con le loro famiglie. I volontari di Lugo di Nati per Leggere aspettano i bimbi dalle 10 in poi per “Il piccolo Babbo Natale ha ancora storie da raccontare” (necessaria prenotazione tel. 054538558 o trisiragazzi@comune.lugo.ra.it e possesso del green pass)

Nel Pavaglione rimane aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio che, nelle vacanze natalizie, allunga il suo orario di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Nella serata della vigilia di Natale torna l’illuminazione e i giochi di luce su alcuni monumenti della città: il Teatro Rossini, il Palazzo del Consorzio di Bonifica Renana in piazza Savonarola e l’Acquedotto monumentale. In particolare, l’illuminazione di questo ultimo monumento che si trova di fronte all’Ospedale, vuole simboleggiare il ringraziamento di tutta la comunità ai sanitari impegnati nel contrasto alla pandemia del coronavirus.