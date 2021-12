Ravenna, punto drive through al Pala De Andrè: accesso da via Canale Molinetto da lunedì 27 dicembre

A partire da lunedì 27 dicembre l’ingresso al punto drive through al Pala De Andrè a Ravenna verrà spostato su via Canale Molinetto, con uscita su via Trieste. Lo comunica il Comune. È stata inoltre ampliata parte del corridoio creato nel piazzale del Ciclismo per le auto dirette al punto tamponi.

Le nuove modifiche sono state studiate per agevolare la viabilità stradale nella zona, rendendo così più fluido il traffico generato dalle auto delle persone in attesa di fare il tampone.