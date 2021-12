Oggi, a nome dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco Davide Ranalli ha portato i suoi auguri alla forze dell’ordine che operano a Lugo a servizio della nostra comunità.

“Con tutti ci siamo scambiati gli auguri di buone feste ma non di buone vacanze perché conosco la loro operatività e la capacità di stare sul territorio. Grazie a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco che con la Polizia Locale garantiscono controllo e sicurezza, in particolare in questo periodo complicato. E non poteva mancare, anche per l’amicizia che ci lega, un saluto con il presidente Unuci Renzo Preda” ha detto Ranalli.