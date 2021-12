Covid-19, aumento dei contagi nell’ultima settimana. Valentina Palli (Sindaco di Russi): “Rispetto al 2020 meno ricoveri, merito anche dei vaccini”

Il Sindaco di Russi, Valentina Palli, è intervenuta pubblicamente facendo il punto dei contagi relativi al Coronavirus (ed alla variante omicron) formulando chiarimenti e raccomandazioni.

“Nelle ultime settimane anche a Russi, come nel resto della Provincia e – più in generale- del Paese, il numero dei casi positivi si é decisamente alzato. Da lunedì 20 ad oggi si contano in Città 83 nuovi casi positivi.

La variante omicron, che é quella ad oggi massimamente presente, é molto contagiosa e i casi riguardano per lo più persone giovani e giovanissimi. Per fortuna, e questo é bene che lo sappiate, i ricoveri, anche grazie ai vaccini, non sono certamente numerosi come lo scorso anno. Di questi 83 in particolare, solo 2 persone hanno necessitato di ricovero, non in terapia intensiva”.

“Ritengo quindi importante, anche in vista dei prossimi giorni di festa che vedranno coinvolti anche molti giovani, due raccomandazioni” – prosegue nel suo post su facebook Valentina Palli- :

“La prima, ricordate sempre di essere cauti e di avere massimo rispetto delle prescrizioni che ormai ci sono ben note: distanziamento, igiene frequente delle mani e uso delle mascherine sono prescrizioni sempre valide e utili alla prevenzione.

La campagna vaccinale, anche in queste giornate di festa, sta proseguendo a pieno ritmo. Verificate, a partire dai vostri anziani e dalle persone fragili a voi care, che siano riuscite a farsi il vaccino.

Ci vuole prudenza, é vero.

Non fatevi però prendere da un eccessivo stato di angoscia e cercate per quanto possibile, con le cautele del caso, di vivere questi giorni di festa con serenità, circondati dall’amore delle persone a voi care.

Questa lotta sarà ancora lunga ma abbiamo fiducia nella strada intrapresa”.