La Falena d’Oro pronta a spiccare il volo, dalla collaborazione di Ca’ Lunga Imola e Dysterio Design di Faenza

La Falena d’Oro della Romagna è pronta a spiccare il volo con un connubio prezioso fra vino e oreficeria. L’azienda vitivinicola Ca’ Lunga di Imola ed il laboratorio orafo Dysterio Design di Faenza coniano una bottiglia gioiello che celebra il made in Italy e l’artigianato locale e destinata al mercato di lusso.

Il manufatto, che unisce il mondo dell’enologia con quello della gioielleria, è stato svelato nei giorni scorsi a Montecarlo nella celebre cornice dell’Hangar Riva. La creatura di due imprenditori romagnoli, dal valore prossimo ai cinque zeri, si prepara a varcare i confini nazionali. “La volontà è quella di unire il vino con l’arte ed il design italiano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo – commenta Paolo Cassetta, titolare di Ca’ Lunga -. I nostri prodotti sono esportati in Europa ed in Asia anche grazie ai contributi a fondo perduto stanziati dalla Comunità Europea per la promozione del made in Italy all’estero. Questa creazione sarà la nostra ambasciatrice”.

‘La Falena d’Oro’, infatti, è composta da una pregiata bottiglia di Albana di Romagna DOCG dell’azienda Ca’ Lunga, che proprio quest’anno festeggia i 60 anni di attività, inserita all’interno di un lussuoso packaging vetrato con, alla base, un tronco di vite bruciata trattata. Una lavorazione artistica esclusiva impreziosita da una parure con girocollo, anello e orecchini d’oro con pietre giada e diamanti. Un gioiello a forma di farfalla come simbolo di rinascita del sogno e del talento italiano dopo i mesi cupi del lock down e dell’emergenza pandemica.

“È il nostro miracolo – sottolinea l’orefice faentino Stefano Sangiorgi di Dysterio Design -. I lunghi mesi senza fiere ed eventi hanno messo a dura prova l’attività dei piccoli artigiani. Ca’ Lunga e Paolo Cassetta si sono presi a cuore la nostra situazione investendo sulla creazione di una bottiglia gioiello”. Focalizzando un filone produttivo di lusso destinato a pochi fortunati eletti ma capace di rivoluzionare i due settori merceologici. “Durante la presentazione dell’opera a Montecarlo la nostra Falena d’Oro ha calamitato l’interesse di molti imprenditori e personaggi del jet set del Principato – confida Sangiorgi -. Abbiamo rinunciato ad un’offerta di acquisto a cinque zeri perché questo esemplare ha per noi un valore inestimabile, è il nostro prototipo”. Ma il mercato già impazza. “È già in corso di lavorazione una Falena dalle tonalità rosse ed un’altra dai riflessi verdi – conclude Sangiorgi -. Insieme al modello bianco, in nostro possesso, ricomporranno il tricolore della bandiera italiana”.