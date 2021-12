Ravenna. Cadono calcinacci da cavalcavia, “Adriatica” temporaneamente chiusa

La strada statale 16 “Adriatica” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Ravenna per consentire alla società Autostrade per l’Italia l’esecuzione di verifiche tecniche su un cavalcavia della A14dir che sovrappassa la statale, in seguito al distacco di alcuni calcinacci.

Il personale Anas è sul posto per ripristinare la transitabilità sulla SS16 appena possibile.

Il traffico che viaggia verso Ravenna (direzione sud) è deviato con uscita obbligatoria al km 147,200 sulla A14dir, in direzione Bologna/A14. Invece per il traffico che viaggia verso Ferrara (direzione nord) è prevista l’uscita obbligatoria al km 147,800 sulla statale 309 dir.

Aggiornamento delle 18,59

Completate le verifiche da parte dei tecnici di Autostrade per l’Italia sul cavalcavia della A14 Dir a Ravenna, la sottopassante strada statale 16 “Adriatica” è nuovamente riaperta al traffico in entrambe le direzioni.