Incendio a Montaletto di Cervia, morta una donna: il compagno la trova priva di vita nella casa piena di fumo

La tragedia si è consumata verso l’ora di pranzo oggi, mercoledì 29 dicembre, in un appartamento a Montaletto di Cervia: una donna di 47 anni è stata ritrovata morta dal compagno, che rincasando si è imbattuto nel corpo riverso sul pavimento della casa invasa dal fumo a causa di un incendio. L’uomo ha immediatamente chiamato i sanitari del 118, che però purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, e che a loro volta hanno subito chiamato i Vigli del Fuoco.

I Vigili, arrivati immediatamente ma ad incendio già pressoché spento, hanno messo in sicurezza le braci restanti: l’incendio, la cui causa è ancora al vaglio, ha interessato soprattutto la zona della cucina, da cui probabilmente si è diffuso nel resto dell’appartamento. Degli accertamenti sulla vicenda si stanno ora occupando i Carabinieri.