Scritte no vax al Drive-through di Lugo. Il Sindaco:”una triste comparsata”

Imbrattato il Drive-through di Lugo con scritte no vax, che il sindaco Davide Ranalli ha definito “deliranti”.

“Ecco la triste comparsata dei gruppi No vax che cercano visibilità – ha commentato il primo cittadino -. Rinnovo la mia massima gratitudine e solidarietà ai sanitari e a tutti i volontari che in questi giorni stanno svolgendo con abnegazione un super lavoro per smaltire l’enorme richiesta di tamponi da parte della cittadinanza frutto dell’aumento dei contagi. Grazie!”