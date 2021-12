Annullati i festeggiamenti per l’arrivo della Befana a Lugo

Alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 221 con ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, entrato in vigore il 25 dicembre, il Comune di Lugo ha deciso di annullare i festeggiamenti per l’arrivo della Befana, previsti per il 6 gennaio nel Pavaglione e in piazza Mazzini.