Balzo contagi. All’ospedale di Lugo i pazienti covid sono 16. Il massimo dell’attuale capienza

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha commentato i dati Covid diffusi ieri pomeriggio, 30 dicembre, dalla Regione Emilia Romagna. Numeri che hanno evidenziato un balzo dei contagi, facendo toccare in provincia di Ravenna 1050 nuovi positivi, di cui 77 nel comune di Lugo.

“Sono stati comunicati 77 contagi, un numero molto alto in linea con l’aumento esponenziale del nostro territorio” dichiara Ranalli, sottolineando che “all’Ospedale di Lugo i pazienti covid sono 16, al massimo della capienza attuale, 3 pazienti sono in terapia intensiva”.

Rispetto alla situazione al Drive through di Lugo, che nei giorni scorsi aveva registrato lunghe file d’attesa per il tampone, il primo cittadino spiega che anche ieri è stata una giornata di super lavoro per sanitari e volontari. “Tra chi ha voluto dare una mano anche l’assessore Veronica Valmori” ha concluso Ranalli, ringraziando il personale impegnato nell’emergenza sanitaria.