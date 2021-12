Comune di Lugo riceverà tutti i 5 milioni di euro richiesti per il bando della rigenerazione urbana. La soddisfazione del Sindaco

“Una notizia che mi riempie di gioia perché ci permette di guardare con certezza ai progetti che abbiamo messo in campo. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la graduatoria dei progetti che i comuni italiani avevano presentato per il bando della rigenerazione urbana. Il Comune di Lugo riceverà tutti i 5 milioni di euro richiesti. Finanziamenti che serviranno, ad esempio, a realizzare il nuovo Auditorium e la pista ciclabile a Villa San Martino. Un ottimo modo di finire l’anno per tutti noi!”

Così il Sindaco di Lugo Davide Ranalli su Facebook nel pomeriggio del 31 dicembre.