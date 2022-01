Ravenna, 4 ragazzi finiscono fuori strada a Capodanno dopo il ponte Teodorico

Nelle prime ore dell’1 gennaio si è verificato un incidente in Via Circonvallazione ai Goti non lontano dal ponte Teodorico, senza gravi conseguenze. Una Fiat Panda rossa con 4 ragazzi a bordo è finita fuori strada in uscita dalla rotonda dopo il ponte, a poca distanza dall’Hotel Astoria. Il guidatore ha perso il controllo e l’auto è finita nella scarpata a fianco della strada, dopo aver divelto la recinzione. Per i 4 giovani a bordo, come si diceva, nessuna grave conseguenza.