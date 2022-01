Ravenna, Ford Focus cappottata e abbandonata alla rotonda Belgio, si sta cercando il proprietario

Una Ford Focus è uscita di strada e ha fatto una carambola su se stessa nella rotonda Belgio, poco dopo il ponte Mobile, a Ravenna, alle prime luci dell’alba di oggi 2 gennaio. L’auto proveniva da via delle Industrie e ha terminato la sua corsa contro un manufatto in cemento al centro della rotonda. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi però non hanno trovato nessuno. La persona alla guida si era sul momento dileguata. Così come altri eventuali passeggeri.

In corso gli accertamenti per identificare il proprietario della vettura e la dinamica dell’accaduto, oltre che per sapere le ragioni dell’abbandono della vettura.