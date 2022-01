Disostruzione in età pediatrica. Nuovi corsi in arrivo su tutto il territorio della Bassa Romagna

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con i volontari della Pubblica assistenza di Alfonsine, organizza per il 2022 nuovi corsi di disostruzione in età pediatrica.

I corsi sono dedicati a genitori e adulti di riferimento. Lo scopo è quello di imparare le manovre per la disostruzione delle vie aeree nei lattanti e nei bambini, nonché le procedure di rianimazione nel caso l’ostruzione abbia comportato l’arresto cardiorespiratorio; ciascun corso dura circa due ore e prevede una parte teorica e una parte pratica su appositi manichini.

In tutto sono quattordici i corsi organizzati, sette nella sede del Centro per le famiglie di Lugo, in viale Europa 128 (mercoledì 19 gennaio, mercoledì 9 febbraio, venerdì 11 marzo, giovedì 7 aprile, lunedì 9 maggio, venerdì 3 giugno, giovedì 14 luglio) e sette diffusi sul territorio della Bassa Romagna: venerdì 28 gennaio al centro sociale Cà vecchia di Voltana; venerdì 25 febbraio al centro sociale Cà di cuntadèn, di Sant’Agata sul Santerno; mercoledì 23 marzo a Casa Monti ad Alfonsine; venerdì 22 aprile nella sala polivalente del Parco Pertini, a Cotignola; mercoledì 25 maggio al centro sociale “Maurelio Salami” di Lavezzola; venerdì 8 luglio al circolo Bocciofila massese di Massa Lombarda; giovedì 28 luglio al centro culturale “Le Cappuccine” di Bagnacavallo. I corsi inizieranno tutti alle 10.

Tutti i corsi sono gratuiti, con posti limitati e prenotazione obbligatoria contattando il 366 6156306, oppure tramite mail a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.