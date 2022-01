Medico ravennate no vax sospeso dall’Ordine. Lui replica: “Ho avuto la malattia, già vaccinato da madre natura”

Il medico no vax Luca Graziani è stato sospeso dall’Ordine. Graziani, medico di famiglia con ambulatorio a Mezzano e Ravenna, ha sempre professato la propria posizione no vax, tanto da visitare i pazienti senza mascherina ed essersi ammalato di Covid con conseguente ricovero in ospedale. Ad agosto aveva ricevuto un provvedimento disciplinare dall’Ordine provinciale, che ora si è concretizzato nella sospensione. La notizia è riportata dal Corriere di Romagna, in edicola quest’oggi 4 gennaio, nelle pagine di cronaca ravennate.

Non si è fatta attendere la risposta di Graziani, che ha affisso, fuori dal proprio studio medico di Mezzano, un messaggio diretto ai propri pazienti: «Il vostro medico è stato sospeso perché non si è voluto inoculare un siero genico che non ha ancora finito la sperimentazione. Sono invece stato vaccinato da madre natura (che è molto più saggia ed efficace di questi sieri sperimentali) perché ho avuto la malattia, quindi in maniera duratura se non permanente. L’Ordine dei medici di sanitario non ha più nulla ma è un ente sussidiario dello Stato e ha deciso così”.

Graziani spiega di non volersi far iniettare la terza dose di vaccino, avendo già superato la malattia. Il medico omette di dire però che non sono pochi i casi di re-infezione da Coronavirus, anche a causa delle varianti che sono sopraggiunte. Dunque il vaccino e la dose di richiamo sono importanti per tutti, anche per chi ha già contratto la malattia da tempo. La vaccinazione è raccomandata a sei mesi dalla guarigione.

La lettera termina con “Mi dispiace tantissimo soprattutto per Voi che non avrete più a disposizione il Vostro Medico di Famiglia e di Vostra scelta”. Ora resta da capire chi sostituirà Graziani. Secondo quanto scritto dal medico sospeso sembra che l’Ausl abbia individuato chi assisterà i pazienti di Mezzano ma, per ora, non quelli di Ravenna.