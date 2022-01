Lutto per l’improvvisa morte di Gaetano Francesconi vicepresidente del Moto Club I Leoni di Cotignola

“Come molti già sapranno, Ivano (alias Gaetano Francesconi), vicepresidente del Moto Club, ci ha lasciato ieri improvvisamente. Siamo tutti sbigottiti e affranti da questa perdita prematura, che ci lascia un grande vuoto. Ivano è stato il primo fondatore del Moto Club e il principale animatore di tutte le sue attività: instancabile nell’organizzazione dell’attività turistica e punto di riferimento per le manifestazioni a cui il Moto Club ha partecipato. Mai dimenticheremo la tua disponibilità, intraprendenza e simpatia. L’asfalto in cielo è liscio come un bigliardo e ci piace pensarti mentre, con la tua moto, percorri allegramente i tornanti assieme ai ritrovati compagni del club Tullio, Vittorio ed Ettore. Ciao Ivano. Riposa in pace.” Così Carlo Francesconi e altri amici del MOTO CLUB I LEONI COTIGNOLA.

“Ogni venerdì sera, prima del motoraduno, a casa di Ivano per preparare le sportine con i premi. Il primo ricordo che mi viene in mente è questo e così ti voglio ricordare. A Manuel Francesconi e alla moglie Bruna un abbraccio forte e le più sentite condoglianze.” Queste le parole del Sindaco di Lugo Davide Ranalli.