Trasporto pubblico e ritorno a scuola. Start Romagna: “attendiamo decisioni del Governo su data e Super Green Pass per autisti”

Mentre continua ad aumentare il numero di persone contagiate dal Covid, si avvicina anche il giorno della ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia. Al momento, il ritorno sui banchi di scuola in Emilia Romagna è previsto per venerdì 7 gennaio ma non sono escluse sorprese dell’ultimo minuto, e si attende la decisione che verrà presa dal Consiglio dei Ministri oggi 5 gennaio.

L’incertezza sulla data influisce anche sulla programmazione nel settore del trasposto pubblico. Al momento, la programmazione dei turni è legata a due decisioni che il Governo prenderà oggi: la data di ripresa delle lezioni e l’allargamento dell’introduzione dell’obbligo del Super Green pass per i lavoratori, che potrebbe riguardare anche il settore del trasporto pubblico.

“Solo quando avremo certezze su data del ritorno a scuola e Super Green pass potremmo programmare il servizio” spiegano da Start Romagna, i cui mezzi viaggiano con capienza all’80% e gli autisti comunicano l’eventuale indisponibilità (legata a ferie, malattie, quarantena, legge 104 e no green pass) con due giorni di anticipo. Quindi per stabilire il “parco-autisti” stiamo attendendo le decisioni del Governo”.

Sul bacino romagnolo, ad oggi su circa 953 dipendenti sono meno di una 40ina le persone assenti per positività da Covid o quarantena obbligatoria. Sono meno di una 20ina invece gli assenti perché non vaccinati, che finora presentavano il Green Pass da tampone. “In questi ultimi giorni, nonostante le assenze, non abbiamo registrato disagi anche perché il numero delle corse programmate è ridotto per via della chiusura delle scuole per le vacanze natalizie” sottolineano da Start.

“Nel caso entri in vigore il Green Pass per i lavoratori, dovremo fare i conti con le eventuali assenze del personale tra malati e non vaccinati, e dovremo fare in fretta perché il tempo per organizzarci sarà poco” commentano, ricordando che non è escluso che, nel frattempo, qualcuno dei non vaccinati possa aver cambiato idea.

Di certo, ad oggi, vi sono le nuove regole che gli utenti devono rispettare per salire a bordo dei mezzi pubblici: mascherine FFP2 e Super Green pass. “Per quanto riguarda l’obbligo delle mascherine FFP2 non abbiamo registrato problemi. Sono rari casi di persone che non lo osservano, al massimo si lamentano un po’. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, i viaggiatori dovranno essere muniti di Super Green Pass, rilasciato a vaccinati e guariti”.

Per quanto riguarda il Super Green Pass per l’utenza, il controllo spetterà alle forze dell’ordine. “Come per il Green Pass, non toccherà al personale di Start Romagna verificare il certificato verde. Saranno le Forze dell’Ordine che potranno farlo sia alle fermate che salendo sui mezzi” concludono da Start.