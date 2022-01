Lotteria Italia 2021, a Ravenna venduti 32.380 tagliandi, ultima in regione

In questa edizione della Lotteria Italia, in Emilia Romagna sono stati venduti 577.660 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Bologna, con 209.230 biglietti, seguita da Modena con 73.780, Parma con 60.220, Forlì-Cesena con 51.610, Rimini con 41.480, Ferrara con 39.760, Reggio Emilia con 36.060, Piacenza con 33.140 e buon ultima Ravenna con 32.380 tagliandi.

Nella scorsa edizione, ricorda l’agenzia Agimeg, in Emilia Romagna sono stati vinti complessivamente 450 mila euro, grazie a tre premi da 50 mila euro finiti a Bologna, Reggio Emilia e San Lazzaro di Savena (BO), e a dodici vincite da 25 mila euro ciascuna che hanno premiato Bologna (2), Ferrara, Piacenza, Vignola (MO), Casalecchio di Reno (BO), Fiorenzuolo d’Arda (PC), Castel San Pietro Terme (BO), Carpi (MO), Parma, Santarcangelo di Romagna (RN) e Comacchio (RE).

Nella storia della Lotteria Italia, il premio più alto finito in Emilia Romagna è stato centrato a Modena nell’edizione 2012, pari a 5 milioni di euro, ma in luce anche i due secondi premi vinti a Modena nel 2011 (2 milioni di euro) e a Calderara di Reno (BO) nel 2007 (3 milioni di euro).

In questa edizione della Lotteria Italia sono stati venduti 6.359.771 tagliandi, contro i 4.578.675 dello scorso anno, con una crescita – ricorda l’agenzia specializzata Agimeg – del +38,9%. La vendita nella rete autorizzata di tabaccherie e ricevitorie fa segnare un +28,1% (da 3,3 a 4,3 milioni). Nel dettaglio, i biglietti venduti nei tabacchi ammontano a 3,3 milioni, il +24,4% rispetto ai 2,6 milioni del 2020, mentre i tagliandi staccati nei bar sono cresciuti del +47,7%, da 638.780 a 943.320.

Ma quali sono le regioni in cui sono stati venduti più biglietti? Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli elaborati da Agimeg, il Lazio è in testa a questa speciale classifica con 1.178.820 biglietti staccati (il 18,8%), seguito dalla Lombardia con 1.054.820 (il 16,8%), terzo posto per la Campania con 608.460 (il 9,7%). In top five anche l’Emilia Romagna, con 577.660 (il 9,2%), ed il Piemonte con 427.560 (il 6,8%). In Top Ten anche Toscana (434.200 e il 6,9%), Veneto ( 401.760 e il 6,4%), Sicilia (330.460 e il 5,3%), Puglia (265.120 e il 4,2%) e Marche (155.600 e il 2,5%). Subito dietro la Liguria (152.840 e il 2,4%), l’Abruzzo (166.800 e il 2,7%), l’Umbria (120.800 e l’1,9%), la Calabria (116.640 e l’1,9%), il Friuli Venezia Giulia (85.700 e l’1,4%), la Sardegna (68.420 e l’1,1%), il Trentino Alto Adige (57.120 e lo 0,9%), la Basilicata (39.060 e lo 0,6%), il Molise (28.120 e lo 0,4%), fanalino di coda la Valle d’Aosta (15.500 e lo 0,2%).

Tra le grandi città, Roma si conferma ancora una volta la capitale per vendita di biglietti: ben 911.390 i tagliandi acquistati, seguita da Milano con 472.260 e da Napoli con 308.620. In top five anche Torino con 249.040 biglietti e Bologna con 209.230. Oltre quota 100 mila tagliandi staccati si piazzano anche Firenze (141.920), Frosinone (130.430), Salerno (128.880), Verona (119.780) e Brescia (111.260).