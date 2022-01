Lutto per il mondo della ceramica. È morto l’artista Adriano Levarone che si era formato a Faenza, il ricordo del Sindaco Isola

“Oggi la comunità ceramica italiana perde un grande protagonista, Adriano Levarone. Cresciuto nella baia ligure della ceramica, si è formato a Faenza e ha frequentato il dibattito culturale italiano, in prima fila. Nel 2018 a Faenza abbiamo installato una sua scultura. Permanente. L’abbraccio alla sua famiglia da tutta la Aicc. Ciao Adriano!” Così il Sindaco Massimo Isola ha voluto ricordare la figura di Adriano Levarone, appena scomparso.

Adriano Leverone era nato nel 1953 a Quiliano (Savona). Dopo il diploma all’Istituto Statale d’Arte di Chiavari si iscrive, nel 1971, al Magistero Artistico presso l’Istituto d’Arte per la Ceramica G. Ballardini di Faenza. Tra il 1973 e il 1974 frequenta lo studio di Carlo Zauli. Inizia in quel periodo la sua attività espositiva con mostre personali e collettive. Nel 1975 apre il suo primo studio per la lavorazione della ceramica.

Tra il 1983 e il 1985 fa parte del Movimento Artistico A Tempo e a Fuoco curato da Vittorio Fagone. Negli anni successivi si dedica anche all’insegnamento: dal 1979 al 1986 presso la Scuola di Ceramica di Albisola e nel 1994 è docente al Centro Italiano Femminile di Genova. Tiene inoltre uno stage di scultura ceramica al Berea College Craft (KY., USA). Per conto del Ministero degli Affari Esteri, dal 1987 al 1989 in Etiopia e nel 1992 in Brasile interviene al programma per la formazione di tecnici e l’avviamento di una scuola di ceramica come esperto della lavorazione della terracotta.

Negli anni successivi esegue per Enti Pubblici diverse opere in grès, ardesia e bronzo. Viene inoltre invitato a partecipare a manifestazioni artistiche e simposi internazionali. Durante la sua carriera artistica si aggiudica molti premi e riconoscimenti. Le sue opere sono esposte in numerose collezioni private e pubbliche sia in Italia che all’estero.