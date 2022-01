Medico sospeso: a Mezzano c’è un sostituto, a Ravenna gli assistiti sono invitati a cambiare medico

Come si sa l’Ordine dei Medici ha sospeso l’attività di Luca Graziani che esercitava la professione di medico di base con attività ambulatoriale a Ravenna e a Mezzano per via delle sue scelte relative al Covid e ai vaccini, da mesi al centro di polemiche e ritenute dall’Ordine incompatibili con l’esercizio della professione, anche in virtù delle misure anti-Covid in vigore. Questa sospensione sta creando disagi agli assistiti del dottor Graziani, poiché la sua sostituzione da parte dell’Ausl Romagna non è semplice, data la carenza di medici del territorio che si registra da tempo.

Al nostro giornale ha scritto anche Alessandro Luparini, direttore della Fondazione Casa Oriani, assistito illustre di Graziani, per segnalare i disagi. Vi riproponiamo la lettera già pubblicata: “Scrivo in merito alla sospensione, per le ben note vicende, del Dott. Luca Graziani, di cui sono un assistito. Senza entrare minimamente nel merito della questione, faccio rispettosamente notare che ad oggi, 5 gennaio, il dott. Graziani non è stato sostituito. Davanti al suo studio in via Carso non si trova uno straccio di informazione. Ciò significa che centinaia di suoi assistiti, alcuni dei quali verosimilmente affetti da gravi patologie, sono rimasti del tutto privi di assistenza sanitaria di base. Voglio sperare che le autorità sanitarie preposte intervengano al più presto per porre rimedio a questa situazione inconcepibile e intollerabile.”

L’ufficio stampa di Ausl Romagna fa sapere che a Mezzano il dottor Graziani è attualmente sostituito dal dottor Maurizio Alberani, medico extra ospedaliero in pensione, che ha ricevuto un incarico straordinario. Non avendo però Alberani accesso ai dati degli assistiti in possesso del medico sospeso, per il medico sostituto è difficile assolvere al meglio il suo compito. Questi i problemi a Mezzano. Invece in via Carso, a Ravenna, l’ambulatorio è privato ed è in capo al medico sospeso, quindi l’unica via per i suoi assistiti di Ravenna è quella di cambiare medico.