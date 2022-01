Gianluca Dradi (DS Liceo Artistico Ravenna): “Regole caotiche sulle scuole, sarebbe stato più saggio usare la DDI”

Ha girato nelle ore immediatamente precedenti la ripresa delle scuole dopo la pausa natalizia un appello, sottoscritto da quasi duemila presidi, nel quale si esprime tutta la preoccupazione per l’inizio delle attività didattiche in presenza in un periodo, come quello attuale, che vede una netta recrudescenza della pandemia. I casi sono in aumento esponenziale, tanti sono gli studenti, i docenti e il personale ATA “quarantenato”, a rischio è la tenuta del sistema scuola nel suo complesso, gridano a gran voce i presidi di tutta Italia.

Ne abbiamo parlato con il dirigente del Liceo Artistico di Ravenna, Gianluca Dradi, responsabile regionale Dirigenti Scolastici FLC CGIL dell’Emilia Romagna.

Dirigente Dradi, l’Appello dei presidi non è stato un po’ tardivo, almeno quanto lo sono state le misure decise sulla scuola dal Governo?

Il Governo ha fatto un eccellente lavoro con la vaccinazione, stimolata anche dalle misure restrittive del Green pass base e poi di quello rafforzato. Ma nel momento in cui è comparsa la variante Omicron, a mio parere occorreva fare di più, perché la nuova forma del virus, in conseguenza della sua maggior contagiosità, sta producendo un numero esorbitante di ammalati che, anche se per fortuna con effetti sulla salute meno gravi, comunque producono l’effetto di bloccare il Paese, dai trasporti alle attività produttive e alla scuola.

Le misure varate l’altro ieri sulla scuola sono poco utili per invertire la tendenza al peggioramento e di complessa applicazione perché, almeno per le scuole superiori, dettano regole diverse in base al numero di positivi ed al loro stato di vaccinazione, situazione quest’ultima che noi non siamo in grado di conoscere.

Quindi dovremo affidarci al senso di responsabilità individuale perché non siamo più in grado di sapere in tempo reale, come avveniva fino a circa un mese e mezzo fa, chi è in quarantena, quando la conclude, e tantomeno chi è vaccinato e chi no.

Qual è la situazione delle scuole a Ravenna, tra personale assente per Covid, chi non si è vaccinato e contagi tra gli studenti?

Nella mia scuola oggi ho oltre 70 studenti che hanno richiesto la DDI perché in quarantena o isolamento. Questi studenti sono distribuiti in 27 classi che oggi stanno effettuando una didattica mista: in parte in presenza ed in parte in DDI.

Ho poi 9 docenti assenti per le stesse ragioni, cui devo aggiungere tre docenti sospesi perché non in regola con l’obbligo vaccinale. In totale devo sostituire 12 docenti e non sarà semplice perché tutte le scuole sono in situazioni simili alla mia.

Nei prossimi giorni peggiorerà e non so se riusciremo a coprire tutte le assenze dei professori. Poiché molto spesso le malattie ci vengono comunicate alla mattina del giorno in cui il personale dovrebbe essere in servizio, rischiamo anche di non riuscire neppure ad assicurare la vigilanza su tutti gli studenti.

“Scuola in presenza e sicurezza” è lo slogan che sentiamo ripetere dallo scorso anno ma, visti i provvedimenti varanti in questi due anni di pandemia non rischia di restare solo uno slogan?

Purtroppo sì e questo è il senso dell’appello dei presidi. Nessuno di noi desidera la DDI, ma con oltre 200.000 contagi al giorno ed il tracciamento sanitario che non funziona più, è inevitabile che si ricorrerà alla didattica a distanza per un numero elevato di studenti ed al tempo stesso con interruzioni del servizio in attesa di trovare i supplenti necessari per sostituire i docenti ammalati.

Proprio per consentire la scuola in presenza, in questo fine mese in cui è previsto il picco dei contagi, sarebbe stato più saggio ricorrere temporaneamente alla DDI, magari recuperando a giugno una-due settimane di scuola in presenza, per consentire alla curva epidemica di abbassarsi. Invece la faremo aumentare e forniremo un servizio di istruzione a singhiozzo.