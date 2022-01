Incidente sul lavoro a Russi: 48enne colpito alla testa da un pezzo di muro che si è staccato. Non è in pericolo di vita

Verso le ore 9,30 di questa mattina, 7 gennaio, in una abitazione di via Madrara fra Russi e Cotignola, un lavoratore autonomo albanese di 48 anni, mentre lavorava su una parete, è stato colpito alla testa da un pezzo di muro staccatosi improvvisamente. Allertati i soccorsi sul posto è giunta un’ambulanza con l’elimedica decollata da Ravenna. Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasportato al Bufalini di Cesena cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti una pattuglia dei carabinieri e la medicina del lavoro.