Lotteria della Befana ADVS 2022: tutti i biglietti vincenti

Giovedì 6 gennaio, in diretta streaming sulla pagina Facebook di ADVS Ravenna per rispettare le norme Covid-19, si è svolta l’estrazione della Lotteria della Befana 2022 di A.D.V.S. Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’Ospedale di Ravenna.

TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI

1° Premio

Biglietto n. 5781 vince una PEUGEOT 208 ACTIVE PureTec 75 S&S 1200 Benzina

2° Premio

Biglietto n. 5360 vince una BICICLETTA ELETTRICA MOD. BROADWAY BRERA

3° Premio

Biglietto n. 164 vince un BUONO SPESA €. 300,00 CONAD

4° Premio

Biglietto n. 685 vince un BUONO SPESA €. 250,00 CONAD

5° Premio

Biglietto n. 1616 vince un BUONO SPESA €. 200,00 CONAD

6° Premio

Biglietto n. 2360 vince un BUONO SPESA €. 200,00 “AUTOFFICINA CASADIO” RAVENNA

7° Premio

Biglietto n. 876 vince una SMARTBOX “Incantevole evasione” 1 NOTTE 2 PAX + COLAZIONE

8° Premio

Biglietto n. 311 vince una SMARTBOX “Incantevole evasione” 1 NOTTE 2 PAX + COLAZIONE

9° Premio

Biglietto n. 6050 vince un BUONO SPESA €. 150,00 CONAD

10° Premio

Biglietto n. 3316 vince un BUONO SPESA €. 100,00 CONAD

11° Premio

Biglietto n. 3672 vince un BUONO SPESA €. 100,00 CONAD

12° Premio

Biglietto n. 5205 vince un BUONO PALESTRA 3 MESI c/o Sporting Club

13° Premio

Biglietto n. 1061 vince un PROSCIUTTO NOSTRANO

14° Premio

Biglietto n. 2973 vince un PROSCIUTTO NOSTRANO

15° Premio

Biglietto n. 1034 vince un PROSCIUTTO NOSTRANO

16° Premio

Biglietto n. 3516 vince un PROSCIUTTO NOSTRANO

I vincitori possono contattare la segreteria di A.D.V.S. Ravenna tutti i giorni dalle 8:00 alle 13.30 al numero telefonico 0544/403462 per ritirare i premi. Per il ritiro del premio è necessario presentare il biglietto vincente in originale. I premi dovranno essere ritirati entro 90 giorni.

“Come ogni anno la nostra tradizionale Lotteria della Befana conclude le festività natalizie – spiega Flavio Vichi, Responsabile della Comunicazione di A.D.V.S. Ravenna – anche quest’anno in diretta streaming per il rispetto delle normative anticontagio Covid-19. Siamo riusciti ad animare la bellissima Piazza San Francesco con il nostro Villaggio di Natale e gli eventi fino a Natale, poi come tutti abbiamo dovuto interrompere la programmazione: la sicurezza prima di tutto! Ma non abbiamo perso l’entusiasmo che ci anima per il nostro obiettivo, che è sempre quello di avvicinare tante persone alla donazione di sangue. Un gesto salvavita necessario e insostituibile, per cui rivolgo ancora un appello a tutti i ravennati che vogliano iniziare a donare il sangue, a venirci a trovare al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Ravenna, tutti i giorni dalle 8:00 alle 11:00. Rassicuro tutti, dicendo che la donazione di sangue ed emoderivati è assolutamente sicura, così come gli ambienti ospedalieri in cui ci troviamo, dove vengono applicate scrupolosamente tutte le precauzioni anticontagio.”

Tutto il ricavato della Lotteria verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue.

A.D.V.S. Ravenna ringrazia per la collaborazione:

Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, Autofficina Casadio S.n.c., Cantina Intesa Faenza, CIREA S.r.l. Antincendio e Antinfortunistica, Cycle Club S.r.l., Club “I donatori con la valigia”, Comune di Ravenna, CONAD, Consar, Deco Industrie, Elios Digital Print Ravenna, Footlights S.n.c., La Butega ad Giorgioni S.r.l., Macellerie Comacar, Officina della Musica, Photò, Peugeot, 05QuartoAtto, 3R Ricami, Sigg.ri Oriano Quattrini, Cesare Cavina e Luciano Albonetti, Sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio Ravenna, Sporting Club Ravenna