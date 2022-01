Di nuovo danneggiata l’opera in mosaico dedicata alla figura dell’ex Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci

L’opera tributo in mosaico “L’incontro” dedicata alla figura dell’ex Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci realizzata in Darsena a Ravenna dai ragazzi dell’Accademia di Belle Arti su progetto dell’artista Silvia Naddeo è stata di nuovo danneggiata.

Inaugurata il 21 febbraio scorso, dopo pochi giorni era già stata danneggiata, e da allora è capitato altre volte: in alcuni casi si era trattato dell’abbraccio “troppo affettuoso” di qualcuno o del gioco troppo irruento di un bambino, in altri, invece, di gravi episodi di deliberato vandalismo (ad agosto erano stati completamente asportati la cartella rossa con la fascia tricolore, gli occhiali e la tazzina di caffè).

Non sappiamo ancora con certezza a quale di queste categorie appartenga quest’ultimo danneggiamento (anche si propende per la seconda) ma una cosa è sicura: bisognerebbe davvero proteggere in qualche modo l’installazione.