Zerocalcare crea la copertina della compilation benefit per aiutare il centro sociale Spartaco di Ravenna a pagare 44mila euro di multe

È firmata Zerocalcare la copertina “strafiga” della compilation benefit “Difendi Spartaco – Difendi l’autogestione” che contiene i brani di 26 band che hanno voluto aiutare il Centro Sociale Spartaco di Ravenna a raccogliere il denaro necessario per pagare 44 mila euro di multe.

“A seguito di un’irruzione di 14 agenti di diversi corpi delle forze dell’ordine, nel giardino di Spartaco, avvenuta in settembre 2021, ai 10 firmatari della convenzione fra lo spazio e il comune di Ravenna (di cui la maggior parte non presenti in quel momento) sono state notificate 3 multe a ciascuno per i reati di somministrazione di cibi, assembramento ( l’irruzione è avvenuta a settembre all’aperto alle 22.00) e diffusione musicale non autorizzata, per un totale di 4.400 € da moltiplicarsi per 10: 44.000 € – spiegano dalla Rete Antifascista -. Per aiutare i compagni colpiti da queste vertenze, che speriamo gli avvocati (anche loro da pagare) riusciranno a mitigare se non estinguere, una serie di realtà vicine allo spazio hanno dato vita a questa compilation benefit resa possibile da 26 band che negli anni hanno animato e supportato questo Centro Sociale punto di aggregazione fra diverse realtà”.

La compilation uscirà fra la fine di gennaio e inizio febbraio 2022. La Rete Antifascista di Ravenna informa che “chi fosse interessato a supportare un luogo necessario alla città di Ravenna (e assolutamente non solo) e un sistema di autogestione volto ad includere e aggregare e totalmente estraneo ad una logica di guadagno ci contatti o contatti: Spartaco R-esiste, RADIO PUNK, True Believers DIY Booking & concerts, Istinto Serigrafia, Silly Things Store, Vascello Vegano, Spazio Sole & Baleno Cesena, Rete Antifascista Ravenna, La Comune Ravenna, Collettivo Studentesco Walter Rossi Ravenna, SKA VS PUNK CREW, Ravenna Hardcore, Comitato Amicizia Italia-Cuba “Vilma Espin” Ravenna, Brigata Prociona, Equal Rights Forlì, Cassa Di Resistenza Capitano ACAB”.