Medico sospeso: individuato un sostituto per gli assistiti di Ravenna

Ausl Romagna fa sapere che anche gli assistiti del dott. Graziani (il medico di base che esercitava la professione con attività ambulatoriale a Ravenna e a Mezzano al quale l’Ordine dei Medici ha sospeso l’attività per via delle sue scelte relative al Covid e ai vaccini ritenute dall’Ordine incompatibili con la professione) nell’ambulatorio di via Carso a Ravenna hanno da ora un sostituto.

usl Romagna ha infatti raccolto la disponibilità del dott. Maurizio Alberani, che oltre a coprire l’ambulatorio nella Casa della Salute di Mezzano, si è reso disponibile anche su Ravenna, e riceverà da subito il lunedì dalle 9 alle 13; il giovedì dalle 9 alle 13 e il venerdì dalle 15 alle 18 nell’ambulatorio n.96 posto al piano terra del CMP di Ravenna ( Via Fiume Abbandonato 134) reso disponibile da Ausl Romagna .