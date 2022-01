Torna a casa dall’ospedale il bimbo dell’assessore Corsini ricoverato per covid

E’ tornato a casa dall’ospedale il bimbo dell’assessore regionale Andrea Corsini: il piccolo Edoardo infatti era stato ricoverato alcuni giorni fa all’ospedale per covid, dopo che l’assessore stesso era risultato positivo insieme all’altra figlia.

Ne da notizia su Facebook la mamma Margherita Barbieri, giornalista e autrice, moglie di Corsini e che insieme alla famiglia vive nel ravennate: “Edo è tornato a casa! Verrà seguito da qui dalla Pediatria di Ravenna. Ringrazio tutto il reparto guidato dal Direttore Federico Marchetti. Qui ho trovato delle persone davvero brave e scrupolose! Ora stiamo aspettando l’esito dì alcuni esami e altri ne dovremo fare, ma siamo certi di essere seguiti al meglio! Grazie di cuore a tutto il reparto: alle Oss (tutte così carine e premurose), alle infermiere (e alle vene, che nei bimbi così piccoli è così difficile trovare), alla Pediatra che mi ha accolto in Pronto Soccorso, che è stata davvero accorta e non ha lasciato nulla al caso, e chiaramente al Dott. Marchetti sempre presente. Ringrazio anche tutte le persone che in questi giorni ci sono state vicine!”