Faenza. Lite tra cinesi finisce a coltellate. Un arresto per tentato omicidio

Tentato omicidio a Faenza, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 gennaio. Secondo le prime informazioni, un uomo di nazionalità cinese sarebbe in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato da un connazionale in Via dé Crescenzi, nei pressi di un capannone industriale nella zona artigianale di Faenza. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.

L’aggressore è stato arrestato e l’area è stata messa sotto sequestro giudiziario.

L’uomo accoltellato, gravemente ferito, è stato portato al Bufalini di Cesena in condizioni disperate. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto e cos’abbia innescato la discussione poi degenerata.