Incidente stradale in via Baiona, camion finisce sui binari: traffico bloccato

Alle 18:45 di ieri, 12 gennaio, un camion è finito fuori strada, rovesciandosi sui binari ferroviari lungo via Baiona, a Ravenna. Sul posto intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e della polizia locale di Ravenna per la gestione della viabilità e i rilievi di legge.

La strada è stata chiusa per gli interventi di recupero. Il personale sanitario del 118 ha prestato soccorso al conducente dell’autocarro, trasportato all’ospedale di Ravenna.

I rilievi sono terminati alle ore 00.30 e la strada è stata riaperta intorno all’una di notte.



Le foto dell’incidente