Processo per il femminicidio di Ilenia Fabbri: l’interrogatorio degli imputati rinviato al 19 gennaio. Il difensore di Barbieri è Covid positivo

È stata rinviata al 19 gennaio l’udienza del processo per il femminicidio di Ilenia Fabbri fissata per questa mattina 13 gennaio nell’aula della Corte d’Assise di Ravenna. Il difensore di Pierluigi Barbieri, il sicario accusato dell’omicidio, reo-confesso, l’avvocato Marco Gramiacci il giorno della Befana è risultato infatti positivo al covid.

La decisione è stata assunta dalla Corte presieduta dal dottor Michele Leoni dopo avere preso atto della non opposizione alla richiesta di rinvio presentata dal legale, da parte sia della PM Angela Scorza, sia dei rappresentanti delle parti civili e dell’altro imputato Claudio Nanni, ex marito della vittima. Slitta quindi di una settimana l’attesissima audizione degli imputati che stamattina non erano presenti in aula.

Salvo ulteriori imprevisti, il processo riprenderà mercoledì 19 gennaio alle 9,30.