Russi e il Pri piangono la morte del dottor Girolamo Fabbri, aveva 85 anni

“Oggi è venuto a mancare il dottor Girolamo Fabbri, segretario del PRI di Russi, storico esponente repubblicano della Federazione Provinciale e carissimo amico. Un Repubblicano di “zocca” che tanto ha fatto per l’Edera nella sua lunga militanza politica e col suo esempio civico e professionale. Alla famiglia il cordoglio mio e di tutti i Repubblicani della Provincia di Ravenna. Ciao Fabrone, ti ho voluto bene.” Così sulla sua pagina Facebook ha dato notizia della scomparsa di Girolamo Fabbri il segretario provinciale dell’Edera Eugenio Fusignani.

Girolamo Fabbri, 85 anni, è stato per decenni medico di famiglia, con specializzazione in pediatria, conosciuto e stimato da centinaia di russiani. Impegnato in politica, repubblicano, Fabbri era stato segretario comunale del Pri, assessore comunale a Russi dal 1985 al 1990 con il sindaco Edgardo Bendandi. Ha ricoperto anche l’incarico di presidente delle Opere Pie di Russi e consigliere della Asp di Ravenna, Cervia, Russi. I funerali sono in programma questa mattina 13 gennaio.

Antonio Patuelli ricorda commosso il medico e umanista Girolamo Fabbri, storico Presidente della Pro Loco di Russi e collaboratore di “Annali Romagna” di Libro Aperto dove ha pubblicato in particolare saggi su “I 50 anni della Pro Loco di Russi”, “Gli ideali della famiglia del poeta Giovanni Pascoli: Repubblica e Democrazia” e “Pellegrino Montanari”. Inoltre il volume in preparazione di “Annali Romagna 2022” di Libro Aperto pubblicherà un altro saggio di Girolamo Fabbri su “La Magistratura di Russi e Luigi Carlo Farini nell’aprile del 1848”.